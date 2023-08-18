إعصار يتجه نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية

إعصار يتجه نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية



إشتد الإعصار "هيلاري" وتحول إلى عاصفة كبرى في المحيط الهادىء الجمعة، ويتوقع أن تزداد حدته قبيل اقترابه من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الأرصاد الجوية.



ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب الولايات المتحدة مع تحرك العاصفة شمالًا، على ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير.



وكان الإعصار "هيلاري" مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 225 كيلومترًا في الساعة، بحسب المركز، وذلك ما جعله يصنف عاصفة كبرى من الفئة الرابعة.



وكان "هيلاري" ليل الخميس الجمعة موجودًا على مسافة نحو 684 كيلومترًا جنوب منتجع كابو سان لوكاس السياحي في الطرف الجنوبي من باخا كاليفورنيا، بحسب المركز الأميركي الذي توقع أن تستمر شدته في الإرتفاع بسرعة خلال الصباح.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تهطل كميات من الأمطار تصل إلى ما بين 7,5 و15 سنتيمترًا، مع متساقطات معزولة تصل إلى 25 سنتيمترًا عبر أجزاء من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا حتى ليل الأحد. ومن المحتمل حدوث فيضانات محليًا.



