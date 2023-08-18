السلطات الروسية تغلق مركز سخاروف المرموق لحقوق الإنسان

السلطات الروسية تغلق مركز سخاروف المرموق لحقوق الإنسان





أغلقت روسيا الجمعة مركز سخاروف الحقوقي المرموق في إطار حملة أمنية ينفذها الكرملين ضد المنظمات الليبرالية التي تتحدى الروايات الرسمية بشأن قضايا بينها التدخل العسكري في أوكرانيا.



وأفادت محكمة مدينة موسكو في بيان بأنها "قررت حل" مركز سخاروف الذي أُطلق قبل نحو ثلاثة عقود على خلفية استضافته غير القانونية لمؤتمرات ومعارض.