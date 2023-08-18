قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تغادر معسكرًا ثالثُا في مالي

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تغادر معسكرًا ثالثُا في مالي

أعلنت الأمم المتحدة الخميس سحب قواتها من معسكر ثالث في مالي في إطار خطة الإنسحاب الكامل من البلد بحلول 31 كانون الأول 2023.



وقالت الأمم المتحدة في بيان: "تؤكد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أن قافلة تنقل عناصر منها ومعدات من معسكرها في بلدة غوندام بمنطقة تمبكتو وصلت إلى مدينة تمبكتو الأربعاء في إطار عملية الإنسحاب، من دون وقوع حوادث".



وتطبق مينوسما قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية حزيران الماضي بإنهاء مهمة البعثة الأممية الموجودة في البلاد منذ عام 2013، إستجابة لرغبة باماكو.



وسيطر العسكريون على السلطة في مالي في إنقلاب عام 2020.



وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن عملية الإنسحاب الثالثة كانت "معقدة" وشملت مغادرة جنود من ساحل العاج والأمم المتحدة والشرطة البنغلادشية.



ولفتت الأم المتحدة إلى أن قوات حفظ السلام تساعد في حماية السكان المحليين، على الرغم من هجمات متواصلة باستخدام عبوات ناسفة مستحدثة في منطقة تسجل واحدًا من أعلى مستويات إنعدام الأمن وفيها تواجد كبير للجماعات المتطرفة.