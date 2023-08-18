برنامج الأغذية العالمي يعلن تقليص مساعداته في اليمن بسبب نقص التمويل

برنامج الأغذية العالمي يعلن تقليص مساعداته في اليمن بسبب نقص التمويل

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من أربعة ملايين يمني سيتلقون مساعدات غذائية أقل إعتبارًا من نهاية أيلول بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



وقال البرنامج في بيان إنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيحتم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد إعتبارًا من نهاية أيلول".



وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1,4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.



ومع التقليص الكبير في برامج مساعدات مختلفة، فإن عدد الأشخاص المتضررين قد يكون أعلى من ذلك المعلن.