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فرنسا تستعد لارتفاع في درجات الحرارة

أخبار دولية
2023-08-18 | 09:52
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فرنسا تستعد لارتفاع في درجات الحرارة
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فرنسا تستعد لارتفاع في درجات الحرارة

فرنسا تستعد لارتفاع في درجات الحرارة

تستعد مناطق واسعة في فرنسا لارتفاع إستثنائي في الحرارة قد يتجاوز 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة في جنوب شرق البلاد. 
     
ووضعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" الجمعة 19 منطقة تمتد على مساحات واسعة من جنوب غرب البلاد إلى شمال شرقها وصولًا إلى جبال الألب، في حالة إنذار برتقالي. 
     
وقالت "ميتيو فرانس" في تقرير الجمعة إن "درجات الحرارة سترتفع نهاية هذا الأسبوع خصوصًا في النصف الجنوبي من البلاد. ويتوقع أن تكون طويلة الأمد وقوية لتزيد أحيانًا على 40 درجة مئوية في الجنوب الشرقي إعتبارًا من الأحد". 
     
وتوقعت "ميتيو فرانس" فترة من "الأكثر سخونة خلال صيف 2023".

أخبار دولية

فرنسا

درجات الحرارة

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