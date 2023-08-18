الإتحاد الأوروبي يحذر من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر

الإتحاد الأوروبي يحذر من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر

حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز منذ الإنقلاب العسكري الذي أطاحه، وذلك خلال إتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو.



ونقلت المتحدثة بإسم ميشال عنه قوله الجمعة إن "الرئيس بازوم المنتخب ديموقراطيًا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر. ظروف إعتقاله تتردى وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.



وأضافت أن "الرئيس النيجيري أكد على التصميم والإدارة السياسية لإكواس (الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا) للتحرك سويًا. وستواصل إكواس فرض عقوباتها رغم التداعيات الإقتصادية على بعض دول المنطقة".



وأكد ميشال "دعم الإتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إكواس وإدانته الحازمة للإنقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".