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البيت الأبيض: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية لأعوام عدة
أخبار دولية
2023-08-18 | 09:58
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البيت الأبيض: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية لأعوام عدة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية لأعوام عدة
تعتزم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة سنوية وتتعهد التشاور في ما بينها في حال نشوب أزمات، حسبما أعلن البيت الأبيض قبل ساعات من قمة ثلاثية.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان للصحافيين في كامب ديفيد إن "ما سيلتزم به القادة اليوم هو عملية تخطيط لسنوات عدة من أجل تدريبات عسكرية في كافة المجالات".
أخبار دولية
البيت الأبيض
الولايات المتحدة
اليابان
كوريا الجنوبية
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