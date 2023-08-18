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وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء "حوار صريح وشفاف" مع ولي العهد السعودي

أخبار دولية
2023-08-18 | 10:06
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وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء &quot;حوار صريح وشفاف&quot; مع ولي العهد السعودي
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وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء "حوار صريح وشفاف" مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء "حوار صريح وشفاف" مع ولي العهد السعودي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه أجرى "حوارًا صريحًا وشفافًا ومفيدًا" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة في مدينة جدة، خلال أول زيارة له إلى المملكة منذ إستئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في آذار الفائت.
     
وكتب أمير عبداللهيان الذي بدأ الخميس زيارة للسعودية كان من المفترض أن تستمر يومًا واحدًا، باللغتين الفارسية والعربية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن اللقاء الذي استمر 90 دقيقة تخلله حوار صريح وشفاف ومفيد ومثمر على أساس سياسة الجوار.
     
ونقل بيان لوزارة الخارجية الإيرانية عن عبداللهيان قوله إن "السبيل إلى نجاح المنطقة هو تعزيز الحوار والتعاون وزيادة التعاون الموجه نحو التنمية".
     
وكانت وزارة الخارجية السعودية أفادت على حسابها على منصة "إكس" بأن الوزير الإيراني عرض مع ولي العهد السعودي العلاقات والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها. 
     
كما ناقشا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

أخبار دولية

وزير الخارجية الإيراني

حسين أمير عبداللهيان

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