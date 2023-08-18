ليتوانيا ترفض منح معارضة بيلاروسية حقّ اللجوء

أعلنت المعارِضة البيلاروسية أولغا كاراش التي تدير في فيلنيوس مركزاً للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة أنّ السلطات الليتوانية رفضت منحها حقّ اللجوء.



وأوضحت كاراش أنّها تقدّمت بطلب للحصول على حقّ اللجوء في ليتوانيا، لكنّ إدارة الهجرة رفضت هذا الطلب بعدما خلصت الاستخبارات في فيلنيوس إلى أنّ هذه المرأة يمكن أن تشكّل تهديداً للأمن القومي للبلاد. وقالت كاراش لوكالة فرانس برس "تلقّيتُ القرار صباح اليوم في الساعة الثامنة". وأضافت أنّ "إدارة أمن الدولة قالت إنّ أفعالي قد تشكّل تهديداً للأمن القومي لليتوانيا. هذا هراء".



وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض كلّ من دائرة الهجرة وإدارة أمن الدولة التعليق على هذه المسألة.ورغم رفض طلبها فإنّ ترحيل كاراش من ليتوانيا يبدو مستبعداً كون ترخيص إقامتها لا يزال ساري المفعول. وترأس كاراش منظمة "ناخ دوم" (بيتنا) غير الحكومية ومقرّها في ليتوانيا.



وتقدّم هذه المنظمة مساعدة إنسانية للبيلاروسيين في كلّ من ليتوانيا وبيلاروس، وترصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة التي يحكمها نظام استبدادي برئاسة ألكسندر لوكاشنكو.



وفي 2021، صنّفت الاستخبارات البيلاروسية كاراش "إرهابية" وفي العام الماضي أدرجت مينسك منظمة "ناخ دوم" على قائمتها للكيانات "المتطرّفة".



وقالت كاراش إنّها تقدّمت بطلب اللجوء لتجنّب توقيفها أثناء سفرها إلى الخارج. وأضافت "إذا ذهبتُ إلى بلد ما ووضعني لوكاشنكو على قائمة الإنتربول، فيمكن ببساطة أن يتمّ اعتقالي". وبعدما حصلت على تصاريح إقامة متتالية في ليتوانيا منذ عام 2014، أصبح هذا البلد رسمياً في 2020 مكان إقامتها الدائم.



وأكّدت كاراش لفرانس برس أنّها ستستأنف قرار إدارة الهجرة أمام المحاكم الليتوانية، وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.

