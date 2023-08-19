مقتل عسكري فرنسي في حادث سير في العراق

قضى عسكري فرنسي في حادث سير في العراق حيث "كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية"، وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الجمعة.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن ماكرون "علم اليوم بحزن كبير بوفاة الرقيب بابتيست غوشو من فوج المهندسين التاسع عشر في العراق".



وأضافت أن "رئيس الدولة يؤكد دعمه للشعب العراقي والسلطات العراقية وعزم فرنسا على مواصلة العمل إلى جانبهم لتدريب قواتهم الأمنية التي تكافح الإرهاب".



من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرقيب "أصيب برفقة عسكري ثان بجروح بالغة الخطورة عندما انحرفت مركبته عن الطريق".



وأضافت الوزارة في بيان لها أنه "توفي متأثرا بجروحه بعد جراحة طارئة في مستشفى أربيل. رفيقه المصاب بجروح بالغة يعالج في مستشفى عسكري في بغداد".



وعمل الرقيب بابتيست غوشو في عمليات خارجية منذ أيار 2023.