روسيا توقف رئيس منظمة غير حكومية تعنى بمراقبة الانتخابات

وضعت روسيا الجمعة الرئيس المشارك لمنظمة غولوس المستقلة المعنية بمراقبة الانتخابات قيد التوقيف الاحتياطي حتى 17 تشرين الأول على الأقل بانتظار محاكمته، وفق ما أفاد متحدث باسم المحكمة وكالة فرانس برس.



وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت غريغوري ملكونيانتس الخميس للاشتباه بعمله مع "منظمة غير مرغوب فيها"، وترافق ذلك مع مداهمة قوات الأمن منازل أعضاء آخرين في غولوس.



ونص قرار محكمة منطقة باسماني على أنه "تم انتقاء إجراء التقييد في شكل اعتقال حتى 17 تشرين الأول 2023 ضد المتهم غريغوري ملكونيانتس".



وأظهرت لقطات فيديو من المحكمة ملكونيانتس هادئا ومقيّد اليدين خلال اقتياده من قاعة المحكمة حيث ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجهه.



وصرّح محاميه ميخائيل بيريوكوف للصحافيين أنه سيستأنف القرار.



وقال بيريوكوف: "في هذه القضية ربما تريد السلطات ترهيب العديد من المراقبين المستقلين حتى يتخلوا عن مراقبة الانتخابات في روسيا أو يلتزموا الصمت بشأن ما يرونه في هذه الانتخابات".



ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، كثفت السلطات الروسية حملتها ضد الأصوات المعارضة.



وأشار محامي ملكونيانتس إلى أن احتجاز موكله مرتبط بعمل غولوس مع الشبكة الأوروبية لمنظمات مراقبة الانتخابات التي صُنفت "غير مرغوب فيها" في روسيا عام 2021.



وتصنيف "غير المرغوب فيه" الذي جرى فرضه على عشرات المنظمات داخل روسيا يعرّض العاملين في هذه المنظمات لخطر الملاحقة القضائية.



ويأتي الإجراء ضد غولوس في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لإجراء انتخابات إقليمية الشهر المقبل، وبينما يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لإعادة انتخابه عام 2024.