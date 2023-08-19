تايوان تندد بشدة بتدريبات عسكرية صينية "لاعقلانية" حول الجزيرة

نددت تايوان بشدة السبت بإطلاق الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة في أعقاب توقف قصير في الولايات المتحدة لوليام لاي نائب الرئيسة التايوانية.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "وزارة الدفاع الوطني تندد بشدة بمثل هذا السلوك اللاعقلاني والاستفزازي، وسترسل قوات مناسبة للرد (...) دفاعا عن الحرية والديمقراطية وسيادة" تايوان.