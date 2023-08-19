تايبيه: 42 خرقا من طائرات عسكرية منذ بدء التدريبات الصينية

أعلنت تايبيه السبت أنها رصدت 42 خرقا من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية منذ إعلان بكين بدء تدريبات عسكرية.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "منذ الساعة 09,00 اليوم (1,00 ت غ) رصدت القوات المسلحة التايوانية 42" توغلا لطائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.



وكشفت الوزارة أنه من بين هذه الطلعات، اخترقت 26 طائرة عسكرية الخط الأوسط لمضيق تايوان.



كما شاركت ثماني سفن صينية في التدريبات التي قالت وسائل إعلام رسمية صينية إنها تهدف إلى محاكاة "ظروف قتال حقيقية".



وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن "الجيش الوطني... يراقب ويستخدم وسائل استطلاع لضبط (الوضع) بشكل صارم"، مضيفة أنها أرسلت طائرات وسفن.



وكانت الصين أعلنت في وقت سابق السبت عن "بدء دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية لسلاحي البحر والجو في محيط جزيرة تايوان" حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدية (شينخوا).



وتأتي التدريبات عقب توقف نائب الرئيسة التايوانية وليام لاي مرتين في الولايات المتحدة خلال رحلته إلى باراغواي، المرة الأولى في نيويورك في رحلة الذهاب ثم في سان فرانسيسكو لدى العودة إلى تايبيه.