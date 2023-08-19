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أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة روسية
أخبار دولية
2023-08-19 | 05:15
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أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة روسية
أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 15 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم ليل الجمعة السبت، حسبما أعلن سلاح الجو في كييف.
وقال إن 17 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد استُخدمت في الهجوم الجوي، من دون تقديم تفاصيل عن مصير الطائرتين الأخريين.
وكتب سلاح الجو على تلغرام أن القوات الروسية "شنت هجوما من الشمال بطائرات هجومية من طراز شاهد 136/131. أُطلق ما مجموعه 17 مسيرة هجومية من منطقة كورسك".
وأكد سلاح الجو تفعيل دفاعاته في "مناطق شمالية ووسطى وكذلك في المناطق الغربية". وقال :"دُمّرت 15 مروحية للعدو من جانب قوات ووسائل سلاح الجو بالتعاون مع أنظمة الدفاع الجوي لمكونات أخرى في قوات الدفاع الأوكرانية".
أخبار دولية
أوكرانيا
إسقاط
مسيرة روسية
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