زيلينسكي يعلن أنه يزور السويد لإجراء محادثات مع الحكومة والعائلة الملكية

زيلينسكي في السويد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "إكس" أنه وصل إلى السويد لإجراء "محادثات" مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون والعائلة الملكية ومع ممثلين عن الأحزاب السياسية في البلد.



وكتب زيلينسكي: "وصلنا أنا وأولينا (السيدة الأولى) إلى السويد"، موضحا أنه سيلتقي رئيس الحكومة والعائلة الملكية وأن "المحادثات" ستتناول "الشراكة والتعاون الدفاعي والاندماج في الاتحاد الأوروبي والأمن المشترك الأوروبي-الأطلسي".