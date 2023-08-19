عفو رئاسي عن المعارض المصري البارز أحمد دومة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا بحق المعارض الشاب البارز أحمد دومة الذي حكم عليه بالسجن في 2019 لمدة 15 عاما لادانته بـ"التجمهر والتعدي على مبان حكومية" وهو مسجون منذ العام 2013.



وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك السبت "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة"، كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعا مصورا قصيرا في حسابه السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة) وقال: "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".