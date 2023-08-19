بوتين يلتقي قادة الهجوم على أوكرانيا في جنوب روسيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين صباح السبت.



ولم توضح موسكو توقيت الاجتماع لكن صورا نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كشفت أنه عقد خلال الليل.



وجرى الاجتماع بعدما أعطت الولايات المتحدة الجمعة الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أميركية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.



وأفاد الكرملين في بيان، بأن "فلاديمير بوتين عقد اجتماعا في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون".



وأضاف البيان أن "الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين".



وبثت وكالة ريا نوفوستي للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه بوتين خارجا من آلية جيب خلال الليل قبل أن يستقبله الجنرال غيراسيموف.



كما ظهر بوتين في الفيديو يترأس اجتماعا مع قادة عسكريين.



وروستوف أون دون القريبة من الحدود الأوكرانية هي مركز لعمليات القوات الروسية في أوكرانيا.



كما كانت المدينة في حزيران مسرحا للتمرد الذي خاضته مجموعة المرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل ان توقف حركتها. وقلّما ظهر غيراسيموف علنا منذ محاولة التمرد التي استهدفته تحديدا.



ونادرا ما يزور بوتين المناطق القريبة من أوكرانيا.