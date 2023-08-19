الجيش الروسي يعلن "القضاء" على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو

أعلن الجيش الروسي السبت "القضاء كليا" على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "العسكريين الروس هزموا مفرزة عدوة من حولى 150 عنصرا كانوا يحاولون الوصول إلى ضفة دنيبرو اليسرى" مضيفة أنه "تم القضاء كليا على المجموعات المعادية".