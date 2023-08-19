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موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بواسطة مسيرة على مطار عسكري في شمال غرب البلاد
أخبار دولية
2023-08-19 | 06:45
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موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بواسطة مسيرة على مطار عسكري في شمال غرب البلاد
أعلنت روسيا السبت إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مطار عسكري في منطقة نوفغورود الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ والتي لم يسبق أن استُهدفت.
وقال الجيش الروسي في بيان: "اليوم قرابة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام مسيرة من نوع الهيليكوبتر على مطار عسكري في منطقة نوفغورود"K مؤكدا إسقاطها "بأسلحة خفيفة".
أخبار دولية
موسكو
هجوم أوكراني
مطار عسكري
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