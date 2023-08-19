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الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن

أخبار دولية
2023-08-19 | 11:43
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الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن
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الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن

الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن

أفاد محامي السفير البورمي السابق في لندن السبت بأن الشرطة البريطانية إستجوبت موكله في شأن رفضه مغادرة المقر الدبلوماسي الذي يقيم فيه، وذلك بعدما أقاله المجلس العسكري البورمي إثر انقلاب شباط 2021.
     
وقال نيل سويفت، محامي السفير البورمي السابق كياو زوار مين، في رسالة تلقتها فرانس برس: "في 15 آب، إستجوبت الشرطة موكلي في شأن إتهامه باقتحام المقار الدبلوماسية، أي مقر السفير الذي يقيم فيه منذ أصبح سفيرًا في المملكة المتحدة العام 2013".
     
وفي نيسان 2021، دخل دبلوماسيون قريبون من المجلس العسكري مقر السفارة في وسط لندن، رافضين السماح لكياو زوار مين بدخولها، كونه يؤيد الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، والتي أطاحها الإنقلاب في الأول من شباط من ذلك العام.
     
وأعلنت الحكومة البريطانية يومها أنها ستوفر الحماية للسفير المقال.

أخبار دولية

الشرطة البريطانية

بورما

لندن

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