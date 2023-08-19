هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

تمزيق نسخة من القرآن خلال تظاهرة لليمين المتطرف في هولندا

تمزيق نسخة من القرآن خلال تظاهرة لليمين المتطرف في هولندا

قوة إكواس "مستعدة للتدخل" في النيجر ما أن "تتلقى أمرا بذلك"