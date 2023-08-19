إخلاء ثماني قرى في شمال شرق اليونان بسبب حرائق غابات

أعلنت السلطات اليونانية إخلاء ثماني قرى في شمال شرق البلاد السبت، فيما تتجه نيران حرائق غابات صوب المطار في مدينة أليكساندروبوليس الساحلية.وقال حاكم مقدونيا الشرقية وتراقيا خريستوس ميتيوس لوكالة أنباء أثينا: "تم إخلاء ثماني قرى على الأقل ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض حياة الناس للخطر".كما طلبت السلطات من سكان مدينة أليكساندروبوليس الساحلية البقاء في منازلهم.وقال متحدث بإسم الحماية المدنية لقناة سكاي التلفزيونية: "أمامنا ليلة صعبة مع هبوب رياح من 7 إلى 8 درجات على مقياس بوفورت المؤلف من 12 درجة".