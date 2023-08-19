وفد إكواس إلتقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم

وفد إكواس إلتقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم

إلتقى وفد الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الذي وصل بعد ظهر السبت إلى نيامي في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ إنقلاب 26 تموز، وفق ما أفاد مصدر في المنظمة الإقليمية.



وقال المصدر إن بازوم معنوياته مرتفعة، لكنه لفت إلى أنه لا يزال يفتقر إلى إلتيار الكهربائي.



وأكد صحافي في وكالة الأنباء النيجرية حصول اللقاء بعد ظهر السبت في القصر الرئاسي.



والوفد الذي يترأسه الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر كان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الذي عينه العسكريون الإنقلابيون علي محمد أمين زين.



كذلك، إلتقى الوفد بعض المسؤولين العسكريين، بحسب المصدر نفسه. لكن لم يتضح ما إذا كان الموفدون قد اجتمعوا بالجنرال عبد الرحمن تياني.