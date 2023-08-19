سفيرة أميركية جديدة تباشر مهامها في نيامي

سفيرة أميركية جديدة تباشر مهامها في نيامي

وصلت سفيرة أميركية جديدة إلى نيامي بهدف دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية في النيجر حيث استولى عسكريون على السلطة في أواخر تموز، بحسب ما أكدت الخارجية الأميركية في بيان السبت.



ولن تقدم كاثلين فيتزغيبون أوراق إعتمادها رسميًا إلى السلطات الجديدة في البلاد.



وأوضح البيان أن وصولها لا يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة، لكنه يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة في البلاد.



وستشمل مهمتها الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر، وإلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني، بحسب المصدر نفسه.