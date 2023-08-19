الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ممرات ضيقة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سفيرة أميركية جديدة تباشر مهامها في نيامي

أخبار دولية
2023-08-19 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سفيرة أميركية جديدة تباشر مهامها في نيامي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سفيرة أميركية جديدة تباشر مهامها في نيامي

سفيرة أميركية جديدة تباشر مهامها في نيامي

وصلت سفيرة أميركية جديدة إلى نيامي بهدف دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية في النيجر حيث استولى عسكريون على السلطة في أواخر تموز، بحسب ما أكدت الخارجية الأميركية في بيان السبت. 
     
ولن تقدم كاثلين فيتزغيبون أوراق إعتمادها رسميًا إلى السلطات الجديدة في البلاد. 
     
وأوضح البيان أن وصولها لا يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة، لكنه يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة في البلاد.
     
وستشمل مهمتها الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر، وإلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني، بحسب المصدر نفسه. 

أخبار دولية

نيامي

كاثلين فيتزغيبون

LBCI التالي
أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة روسية
تايبيه: 42 خرقا من طائرات عسكرية منذ بدء التدريبات الصينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-12

وصول وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين إلى نيامي

LBCI
فنّ
2023-08-08

بعد شائعات خيانته لها مع "ناشطة بيئية"... انفصال نتالي بورتمان عن زوجها بنيامين ميليبيد

LBCI
أخبار دولية
2023-08-07

إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي "تضامنا" مع النيجر

LBCI
أخبار دولية
2023-07-30

آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:05

وفد إكواس إلتقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم

LBCI
أخبار دولية
15:02

إخلاء ثماني قرى في شمال شرق اليونان بسبب حرائق غابات

LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
أخبار دولية
11:43

الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:05

وفد إكواس إلتقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم

LBCI
منوعات
2023-05-25

مشهد طريف... قرد يطلب إلقاء نظرة على رضيع في حديقة حيوانات (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-16

تعرض لحادث سير مرعب... ساعته الذكية أنقذت حياته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر

LBCI
السياحة في لبنان
13:37

أهلا بهالطلة من مغدوشة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:59

إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...

LBCI
فنّ
04:57

قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!

LBCI
أخبار لبنان
17:52

زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم

LBCI
حال الطقس
01:41

طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أمن وقضاء
06:32

قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
صحف اليوم
23:44

مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)

LBCI
منوعات
03:00

"استهدفت امرأة ضعيفة"... اتهام داية بالاعتداء الجنسي على حامل أثناء حثها على الولادة!

LBCI
فنّ
05:08

منظّم الحفل ربيع مقبل يردّ على ورثة جان صليبا بعد تطوّر الخلافات مع عمرو دياب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More