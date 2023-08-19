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حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا
أخبار دولية
2023-08-19 | 17:29
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حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا
حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا
تلقى نحو 30 ألف شخص أوامر السبت بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسؤولون اقليميون السبت، مع إقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.
وقال بوين ما وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة: "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".
أخبار دولية
حرائق الغابات
كندا
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