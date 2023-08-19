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رئيس المجلس العسكري في النيجر يحذر من أي تدخل عسكري في بلاده

أخبار دولية
2023-08-19 | 18:12
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رئيس المجلس العسكري في النيجر يحذر من أي تدخل عسكري في بلاده
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رئيس المجلس العسكري في النيجر يحذر من أي تدخل عسكري في بلاده

رئيس المجلس العسكري في النيجر يحذر من أي تدخل عسكري في بلاده

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر السبت أن الفترة الإنتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، محذرًا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلًا على المشاركين فيه.
     
وقال الجنرال عبد الرحمن تياني في خطاب تلفزيوني: "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفًا أن أي إنتقال للسلطة "لن يتجاوز ثلاث سنوات".
     
لكنه حذر من أنه "إذا شن هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة في الحديقة التي يبدو أن بعض الناس يعتقدونها".

أخبار دولية

رئيس المجلس العسكري

النيجر

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