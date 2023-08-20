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خمسة جرحى في هجوم بمسيّرة استهدف مدينة روسية

أخبار دولية
2023-08-19 | 23:30
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خمسة جرحى في هجوم بمسيّرة استهدف مدينة روسية
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خمسة جرحى في هجوم بمسيّرة استهدف مدينة روسية

أصيب خمسة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانيّة استهدف محطّة للسكك الحديد في مدينة كورسك في غرب روسيا حسبما أعلن حاكم المنطقة الأحد. 
     
وقال رومان ستاروفويت على تلغرام إن ثمة "هجوما أوكرانيا بطائرة بلا طيار في كورسك" مضيفا "وفق المعلومات الأولية، تحطمت على سطح مبنى المحطة، وبعدها اندلع حريق على السطح". 
     
وذكر أن "خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج"، مشيرا الى أن مسعفين موجودون في المكان. 

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