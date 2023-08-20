المعارضة الهندوراسية تتهم الرئيسة كاسترو بالرغبة في زرع "الشيوعية" في البلاد

تظاهر آلاف المعارضين لحكومة هندوراس السبت في شوارع العاصمة وأمام الرئاسة تعبيرا عن معارضتهم الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو التي يتهمونها بالرغبة في زرع "الشيوعية" في البلاد.



وقال سلفادور نصر الله، الحليف السابق للرئيسة، إن "الحكومة لم تفعل الأشياء التي وعدت بها ... وزيومارا كاسترو التي تتلاعب بها الشيوعية الدولية للأسف، تنشغل بالترويج لفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا".

