13 قتيلا على الأقل جراء سقوط حافلة في هاوية في البيرو

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 5 آخرين بجروح خطرة السبت في البيرو عندما سقطت حافلة في هاوية على طريق في جبال الأنديز، حسبما أعلنت السلطات المحلية.



وقع الحادث صباحا عندما انقلبت حافلة تقل نحو خمسين راكبا من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز إلى ليما وسقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.



وقال شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا إن ثمة 13 قتيلا وخمس إصابات خطرة.

