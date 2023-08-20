رئيس غامبيا يعلق سفر المسؤولين إلى الخارج لخفض الإنفاق

أمر رئيس غامبيا أداما بارو بتعليق سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد بهدف خفض الإنفاق العام، وفق ما أعلن متحدث رسمي السبت.



وقال المتحدث باسم الرئاسة ابريما سانكاره إن الرئيس بارو وقّع أمرا تنفيذيا يقضي "بتعليق جميع الرحلات الخارجية للرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية" حتى انتهاء السنة المالية الحالية.



واستثنى القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة غامبيا فيها الزامية إضافة إلى الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية.

