مقتل 11 عاملاً في هجوم بعبوة ناسفة في باكستان

قُتل 11 عامل بناء في هجوم بعبوّة ناسفة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي محلّي الأحد.



وقال رحمن غول ختّاك، المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان، إنّ العمّال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش الباكستاني قُتلوا مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتهم.