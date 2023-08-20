الجيش الروسي يقول إنّه أحبط هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها

أعلن الجيش الروسي أنّه أحبط فجر الأحد هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، في ثاني محاولة من كييف لضرب العاصمة الروسية في غضون يومين.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه "قرابة الساعة 04:00 (01:00 ت غ) تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها"، مضيفة "لم تقع إصابات أو أضرار".



وشكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الجيش الروسي على إحباطه الهجوم، وذلك في رسالة عبر تطبيق "تلغرام".

