المسبار لونا-25 الروسي تحطّم على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الأحد أنّ "لونا-25"، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم السبت على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقرّرة الإثنين.



وقالت الوكالة في بيان إنّه عصر السبت "قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ) انقطع الاتصال مع لونا -25"، مشيرة إلى أنّه "وفقاً للنتائج الأوّلية" للتحقيق فإنّ المسبار "لم يعد موجوداً بعد أن اصطدم بسطح القمر".