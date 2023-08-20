الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

آلاف النيجريين يتظاهرون في نيامي دعماً للمجلس العسكري

أخبار دولية
2023-08-20 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
آلاف النيجريين يتظاهرون في نيامي دعماً للمجلس العسكري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
آلاف النيجريين يتظاهرون في نيامي دعماً للمجلس العسكري

تظاهر آلاف النيجريين صباح الأحد في وسط العاصمة نيامي دعماً للمجلس العسكري الذي تولّى السلطة في انقلاب في 26 تمّوز وأعلن السبت فترة انتقالية لن تتجاوز مدّتها ثلاث سنوات.
     
وكما هو الحال في كلّ التظاهرات المؤيّدة للنظام الجديد، تمّ ترديد وعرض العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكلّ من فرنسا والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. 
     
وكُتب على لافتات "لا للعقوبات" و"تسقط فرنسا" و"أوقفوا التدخل العسكري"، فيما أدّى موسيقيون أغنيات تشيد بالانقلابيين. 
     
وهدّدت "إكواس" باستخدام القوة إذا لم تتمّ إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.
     
وأعلنت المنظمة الإقليمية الجمعة، بعد اجتماع لقادة جيوش دولها في أكرا، أنّ "يوم التدخل قد تم تحديده".
     
ومنذ 30 تمّوز، تخضع النيجر لعقوبات مالية وتجارية شديدة فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
     
من جهته، حذّر الجيش النيجري الذي يقول إنه يحظى بدعم الشعب، دول المنطقة من أي تدخّل مسلّح.
     
وقال قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني في خطاب متلفز مساء السبت: "إذا شُنّ هجوم ضدّنا، فلن يكون تلك النزهة في الحديقة التي يبدو أنّ بعض الناس يعتقدونها".
     
كما أكّد تياني أنّه لا يريد "مصادرة السلطة"، واعداً بفترة انتقالية تمتدّ في أقصاها "ثلاث سنوات".
     
ورغم ذلك، لا يزال الأمل قائماً في التوصّل إلى حلّ دبلوماسي. والسبت توجّه وفد من "إكواس" إلى نيامي حيث تمكّن من مقابلة الجنرال تياني والرئيس المخلوع محمد بازوم.
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

النيجر

نيامي

تظاهرات

LBCI التالي
البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر
المسبار لونا-25 الروسي تحطّم على سطح القمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-07

إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي "تضامنا" مع النيجر

LBCI
أخبار دولية
06:58

البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر

LBCI
أخبار دولية
18:12

رئيس المجلس العسكري في النيجر يحذر من أي تدخل عسكري في بلاده

LBCI
آخر الأخبار
16:22

رئيس المجلس العسكري في النيجر: أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في الحديقة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:34

رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات اف-16

LBCI
أخبار دولية
06:58

البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر

LBCI
أخبار دولية
05:13

المسبار لونا-25 الروسي تحطّم على سطح القمر

LBCI
أخبار دولية
04:42

الجيش الروسي يقول إنّه أحبط هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-17

سيرج داغر للـLBCI: على حزب الله أن يفهم أنه لا يمكنه أن يضع لنا خيارات

LBCI
أخبار دولية
15:02

إخلاء ثماني قرى في شمال شرق اليونان بسبب حرائق غابات

LBCI
أخبار لبنان
02:11

وزير البيئة: على الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها

LBCI
منوعات
06:05

توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي

LBCI
أخبار سياسية
05:28

جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الراعي لمعطّلي انتخاب الرئيس: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السلطة..خافوا الله ولعنة التاريخ

LBCI
أخبار سياسية
03:58

فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
03:39

قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة

LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟

LBCI
منوعات
14:02

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

LBCI
أمن وقضاء
13:49

بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء

LBCI
أمن وقضاء
10:40

جديد قضية الكحالة

LBCI
منوعات
11:09

أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:21

"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!

LBCI
فنّ
12:18

بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:10

بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More