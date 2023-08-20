البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر

البابا فرنسيس: لإيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة السياسية التي تشهدها النيجر

حضّ البابا فرنسيس الأحد على إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة السياسية التي تشهدها النيجر والتي نجمت عن انقلاب يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.



وقال البابا في صلاة التبشير الملائكي أمام الحاضرين في ساحة القديس بطرس "أتابع بقلق ما يحدث في النيجر، وأنضمّ إلى الأساقفة في دعوتهم إلى السلام والاستقرار في هذا البلد وفي منطقة الساحل".



وأشار البابا البالغ 86 عاماً إلى أنه يصلي من أجل أن تثمر "جهود المجتمع الدولي حلاً سياسياً في أسرع وقت ممكن لما فيه خير الجميع".



وأطاح عسكريون الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم في 26 تمّوز، لتصبح النيجر بذلك رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلاباً منذ العام 2020.