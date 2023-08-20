الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات اف-16

أخبار دولية
2023-08-20 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات اف-16
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات اف-16

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن بلاده ستسلّم مقاتلات اف-16 إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب البلاد. 
     
وقال روته أمام زيلينسكي بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك مقاتلات إف-16 أميركية لكييف إن "هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات اف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم". 

آخر الأخبار

أخبار دولية

مارك روته

هولندا

الدنمارك

أوكرانيا

مقاتلات اف-16

LBCI التالي
بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز في تونس
البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-19

الجيش الروسي يعلن "القضاء" على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو

LBCI
أخبار دولية
2023-08-19

بوتين يلتقي قادة الهجوم على أوكرانيا في جنوب روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-19

الجيش الروسي يعلن "القضاء" على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو

LBCI
أخبار دولية
2023-08-19

أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة روسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:53

مقتل سبعة أطفال في حريق بمخيّم لإيواء منكوبين في شرق الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار دولية
09:24

بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز في تونس

LBCI
أخبار دولية
06:58

البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر

LBCI
أخبار دولية
06:23

آلاف النيجريين يتظاهرون في نيامي دعماً للمجلس العسكري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-18

خمسة رجال اعتدوا جنسياً على تلميذتين بعد اجبارهما على تعاطي الكحول والمخدرات!

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-19

إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-19

بوتين لن يشارك في قمة بريكس

LBCI
آخر الأخبار
03:14

النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي

LBCI
أخبار سياسية
05:28

جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الراعي لمعطّلي انتخاب الرئيس: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السلطة..خافوا الله ولعنة التاريخ

LBCI
أخبار سياسية
03:58

فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
03:39

قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة

LBCI
أخبار دولية
14:08

هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟

LBCI
منوعات
14:02

بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟

LBCI
أمن وقضاء
13:49

بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء

LBCI
فنّ
04:10

بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:21

"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!

LBCI
فنّ
12:18

بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:41

الكتل الحارّة مستمرة بالتأثير على لبنان حتى نهاية آب..

LBCI
منوعات
06:37

اقترب حوت من يختهم فأطلقوا النار عليه! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More