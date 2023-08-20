رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات اف-16

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن بلاده ستسلّم مقاتلات اف-16 إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب البلاد.



وقال روته أمام زيلينسكي بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك مقاتلات إف-16 أميركية لكييف إن "هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات اف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم".