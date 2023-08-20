الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز في تونس
أخبار دولية
2023-08-20 | 09:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز في تونس
جرى التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفادت الأحد مصادر من القطاع.
وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية آب على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
وبعد احتجاجات في 7 آب، أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أن "90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19آب 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".
وأوضح البدري لوكالة فرانس برس أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا الاثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.
وأشار الى أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".
وفيما يؤكد سعيّد باستمرار أن الأزمة ناتجة عن "الاحتكار والمضاربة"، يرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تفسّر أساسا بنقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون وتعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.
أخبار دولية
الخبز
تونس
التالي
خمسة جرحى في هجوم بمسيّرة استهدف مدينة روسية
رئيس المجلس العسكري في النيجر يحذر من أي تدخل عسكري في بلاده
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-14
مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية
أخبار دولية
2023-08-14
مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية
0
منوعات
2023-08-13
ربطت بسلسلة على رقبتها مقفلة بمغلاق حديدي... مراهقة تونسية تتعرض للتعنيف والاعتداء الجنسي على يد والدتها وصديقها
منوعات
2023-08-13
ربطت بسلسلة على رقبتها مقفلة بمغلاق حديدي... مراهقة تونسية تتعرض للتعنيف والاعتداء الجنسي على يد والدتها وصديقها
0
أخبار دولية
2023-08-12
مقتل مهاجرَين تونسيَين وفقدان خمسة آخرين في غرق مركب في جنوب شرق البلاد
أخبار دولية
2023-08-12
مقتل مهاجرَين تونسيَين وفقدان خمسة آخرين في غرق مركب في جنوب شرق البلاد
0
أخبار دولية
2023-08-10
تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود
أخبار دولية
2023-08-10
تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:53
مقتل سبعة أطفال في حريق بمخيّم لإيواء منكوبين في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
09:53
مقتل سبعة أطفال في حريق بمخيّم لإيواء منكوبين في شرق الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
08:34
رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات اف-16
أخبار دولية
08:34
رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات اف-16
0
أخبار دولية
06:58
البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر
أخبار دولية
06:58
البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في النيجر
0
أخبار دولية
06:23
آلاف النيجريين يتظاهرون في نيامي دعماً للمجلس العسكري
أخبار دولية
06:23
آلاف النيجريين يتظاهرون في نيامي دعماً للمجلس العسكري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-18
خمسة رجال اعتدوا جنسياً على تلميذتين بعد اجبارهما على تعاطي الكحول والمخدرات!
منوعات
2023-08-18
خمسة رجال اعتدوا جنسياً على تلميذتين بعد اجبارهما على تعاطي الكحول والمخدرات!
0
أمن وقضاء
2023-08-19
إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...
أمن وقضاء
2023-08-19
إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...
0
آخر الأخبار
2023-07-19
بوتين لن يشارك في قمة بريكس
آخر الأخبار
2023-07-19
بوتين لن يشارك في قمة بريكس
0
آخر الأخبار
03:14
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف
آخر الأخبار
03:14
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي
أخبار لبنان
07:23
الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي
0
أخبار سياسية
05:28
جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس
أخبار سياسية
05:28
جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس
0
أخبار لبنان
05:02
الراعي لمعطّلي انتخاب الرئيس: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السلطة..خافوا الله ولعنة التاريخ
أخبار لبنان
05:02
الراعي لمعطّلي انتخاب الرئيس: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السلطة..خافوا الله ولعنة التاريخ
0
أخبار سياسية
03:58
فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة
أخبار سياسية
03:58
فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة
0
أخبار لبنان
03:39
قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة
أخبار لبنان
03:39
قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة
0
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟
2
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
3
أمن وقضاء
13:49
بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء
أمن وقضاء
13:49
بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء
4
فنّ
04:10
بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)
فنّ
04:10
بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)
5
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
6
فنّ
12:18
بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
فنّ
12:18
بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
7
حال الطقس
01:41
الكتل الحارّة مستمرة بالتأثير على لبنان حتى نهاية آب..
حال الطقس
01:41
الكتل الحارّة مستمرة بالتأثير على لبنان حتى نهاية آب..
8
منوعات
06:37
اقترب حوت من يختهم فأطلقوا النار عليه! (فيديو)
منوعات
06:37
اقترب حوت من يختهم فأطلقوا النار عليه! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More