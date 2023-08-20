مقتل سبعة أطفال في حريق بمخيّم لإيواء منكوبين في شرق الكونغو الديموقراطية

قضى سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات السبت في حريق اندلع في مخيّم لإيواء منكوبين نازحين، في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ، وفق ما أفادت الأحد مصادر محلية.



ويؤوي مخيّم موشونيزو أكثر من 420 عائلة منكوبة من قرية بوشوشو الواقعة على بعد نحو 25 كلم والتي غمرتها الوحول من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أودت بـ400 شخص على الأقل في أيار في منطقة كاليهي في إقليم جنوب كيفو (شرق).



وقال المسؤول في منطقة كاليهي توماس باكينغا في تصريح لوكالة فرانس برس إن الحريق اندلع السبت قرابة الساعة 15,00 (13:00 ت غ) وبلغت حصيلة ضحاياه "سبعة قتلى هم صبيان وخمس فتيات"، مشيرا إلى ان أعمارهم "تراوح بين سنة وخمس سنوات".



وأشار في اتصال هاتفي مع فرانس برس من بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو، إلى أن "أربعة بالغين أصيبوا بحروق ونقلوا إلى المستشفى العام في كاليهي".



وبحسب المسؤول الإداري، "اشتعل الحريق في بيت صغير في وسط الموقع حيث كان طفل يعد الطعام بغياب ذويه".



وأتى الحريق على نحو 360 كوخا مبنيا من القش والقماش المشمّع وفق باكينغا الذي أشار إلى محاولات إنقاذ لم تثمر، قائلا: "أتى الحريق على كل شيء".



وطلب المسؤول "المساعدة في (إعادة) بناء البيوت لتجنّب هذا النوع من المأساة".



وأكد مسؤول المجتمع المدني المحلي ديلفين بيريمبي لفرانس برس حصيلة القتلى السبعة والبيوت المحروقة.



بدوره، دعا الحكومة والمنظمات الإنسانية "الى مساعدة هؤلاء السكان المنكوبين".



وبعد الفيضانات الكبرى التي أوقعت قتلى في بوشوشو في أيار، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بنحو ثلاثة آلاف عدد الأسر التي أصبحت بلا مأوى.