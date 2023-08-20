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إنقاذ 86 مهاجرا قبالة قبرص

أخبار دولية
2023-08-20 | 17:51
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إنقاذ 86 مهاجرا قبالة قبرص
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إنقاذ 86 مهاجرا قبالة قبرص


أنقذت السلطات القبرصية الأحد 86 مهاجرًا واجه قاربهم صعوبات على بعد 12 ميلًا بحريًا قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، حسبما أعلن مسؤولون.
     
وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص إن العملية كانت ناجحة وأُنقذ خلالها 61 رجلًا وستّ نساء و19 طفلًا.
     
ومن المتوقع أن يُنقلوا إلى مركز لاستقبال المهاجرين في ضواحي العاصمة نيقوسيا. 
     
وأشار مركز التنسيق في بيان إلى أن زورق دورية للشرطة البحرية وزورقين سريعَين شاركت في عملية الإنقاذ قبالة كاب غريكو قرب آيا نابا.

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