ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

أكّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد أنّه لن يُشارك في مناظرات الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء، معتبرا أنّ الأميركيّين يعرفونه جيدا وأنّه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنيّة مع أيّ من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.



وفي رسالة على منصّته "تروث سوشيال"، أشاد ترامب بما وصفه بأنّه سجلّ ناجح جدّا حقّقه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة: "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".