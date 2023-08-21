فوز برناردو أريفالو في الانتخابات الرئاسية بغواتيمالا

فاز المرشّح برناردو أريفالو الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في غواتيمالا، وفق ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا.



وبعد فرز 95 في المئة من بطاقات الاقتراع، حصل أريفالو على 59 في المئة من الأصوات، بينما حصلت منافسته ساندرا توريس على 36 في المئة.