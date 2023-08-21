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مقتل ثمانية عناصر في هيئة تحرير الشام في غارات روسية على إدلب

سقط ثمانية مقاتلين على الأقل في ضربات جوية روسية فجر الاثنين استهدفت نقطة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد: "استهدفت طائرات حربية روسية مقراً عسكريا تابعاً لهيئة تحرير الشام على أطراف مدينة إدلب الغربية (..) وقتلت ثمانية عناصر منهم".