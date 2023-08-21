روسيا تعلن إحباط هجومين بمسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجومين بمسيّرات أوكرانية صباح الإثنين في محيط موسكو لم يسفرا عن ضحايا.



وأوردت الوزارة على موقع تلغرام أنه قرابة الساعة 6,50 (3,50 ت غ) الإثنين حاولت كييف شن "هجوم إرهابي بآلية جوية بلا طيار تم إحباطه".



وأشارت الى أن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو رصدت المسيّرة التي تم "شلّها بوسائل الحرب الإلكترونية" و"تحطمت قرب قرية بوكروفسكويي في منطقة أودينتسوفو" جنوب غرب العاصمة.



كما أحبطت الدفاعات الجوية الروسية "هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف" في الساعة 8,16 (5,16 ت غ) وأسقطت مسيّرة في منطقة إسترا إلى شمال غرب العاصمة الروسية.



وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فرضا قيودا موقتة على الرحلات وحوّلا عددا من الطائرات إلى مواقع أخرى.



وتتزايد الهجمات بمسيّرات منذ بضعة أسابيع داخل الأراضي الروسية بدون التسبب بضحايا أو أضرار في غالب الأحيان وتستهدف بصورة خاصة موسكو.



وأعلنت روسيا الأحد إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها. وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة بلا طيار تحطمت في منطقة غير مأهولة بدون أن توقع إصابات أو أضرارا.