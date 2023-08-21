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الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية

أخبار دولية
2023-08-21 | 04:59
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الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية
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الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية

الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية

أعلنت بكين الإثنين أنّها وافقت على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية المعلّقة منذ العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
   
وقالت المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحافيين إنّ "الجانب الصيني وافق على خطط رحلات شركة إير كوريو الكورية الشمالية لخطّي بيونغ يانغ-بكين وبكين-بيونغ يانغ".
   
وكوريا الشمالية مقطوعة عن العالم الخارجي إلى حدّ كبير منذ مطلع 2020 عندما أغلقت حدودها للتصدّي لجائحة كوفيد-19.
   
وكان مقرّراً أن تقوم شركة الطيران الكورية الشمالية الإثنين بأول رحلة تجارية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكنّ هذه الرحلة تمّ إلغاؤها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة.
   
وصباح الإثنين انتظر صحافيون في مطار بكين الدولي وصول رحلة "إير كوريو" من بيونغ يانغ والتي كان مقرّراً أن تهبط في الساعة 09,50 (01,50 ت غ) لكن بعد مضيّ ساعتين على الموعد المقرّر لوصولها ظهر فجأة على شاشة الوصول في المطار إشعار بأنّ الرحلة ألغيت.
   
وأفاد مطار بكين وكالة فرانس برس أنّ شركة الطيران الكورية الشمالية لم تعط أيّ مبرّر لإلغاء الرحلة.
   

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