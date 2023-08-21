بكين تستنكر الإعلان المشترك الصادر بعد القمة بين واشنطن وسيول وطوكيو

نددت بكين الإثنين بالبيان الصادر خلال القمة الأخيرة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسيول والذي انتقدوا فيه "التصرف الخطير والعدواني" للصين في النزاعات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "في قمة كامب ديفيد، شوه قادة الولايات المتحدة واليابان والجمهورية الكورية صورة الصين وهاجموها بخصوص قضايا متعلقة بتايوان وقضايا بحرية، وتدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وزرعوا الخلاف عمدا بين الصين وجيرانها ... تعبّر الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية".