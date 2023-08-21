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كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية

أخبار دولية
2023-08-21 | 08:24
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كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية
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كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي انّ بلاده حددت إطارًا زمنيًا محددًا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الاموال الايرانية في الخارج، تصل إلى شهرين. 

أما عن العلاقات مع السعودية، فقال كنعاني إنّ بلاده أجرت مباحثات جيّدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الرياض خلال زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إلی هذا البلد وتقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن. 

أخبار دولية

ناصر كنعاني

ايران

الولايات المتحدة

الرياض

الأسرى

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