الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أستراليا ستشتري أكثر من 200 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة

أخبار دولية
2023-08-21 | 05:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أستراليا ستشتري أكثر من 200 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أستراليا ستشتري أكثر من 200 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الأسترالية أنّها ستشتري أكثر من 200 صاروخ كروز من طراز توماهوك من الولايات المتّحدة، وذلك في إطار سعيها لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين في المنطقة.
     
ورحّبت وزارة الدفاع الأسترالية بهذه الطلبية التي تبلغ قيمتها 830 مليون دولار، مشيرة إلى أنّها ستزوّد القوات المسلّحة الأسترالية بأسلحة هي "الأشدّ قوّة وتطوّراً من الناحية التقنية". 
     
وتعمل أستراليا حالياً على تعزيز قواتها المسلّحة مع التركيز على امتلاك قدرات على توجيه ضربات عسكرية بعيدة المدى لإبعاد أعداء محتملين مثل الصين.
     
وقال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارليس في بيان: "نحن نستثمر في القدرات التي تحتاج إليها قواتنا الدفاعية لإبعاد خصومنا عن شواطئنا وضمان سلامة الأستراليين في العالم المعقّد والمتقلّب الذي نعيش فيه اليوم".
     
وستتزوّد مدمّرات البحرية الملكية الأسترالية من فئة هوبارت بصواريخ توماهوك التي يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر.
     
كما ستستخدم هذه الصواريخ الغواصات العاملة بالدفع النووي التي ستحصل عليها أستراليا بموجب اتفاقية "أوكوس" العسكرية المبرمة بين كانبيرا ولندن وواشنطن. 
     
وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي: "مع دخولنا ما يسميه الكثيرون عصر الصواريخ، ستمثّل الاخيرة أدوات أساسية لتمكين قوات الدفاع الأسترالية من إنجاز مهمتها في الدفاع عن الأستراليين". 
     
وأعلنت كانبيرا في كانون الثاني قبولها عرضاً من الولايات المتحدة لتزويدها براجمات صواريخ من طراز هايمارس، وهو نظام متنقّل يستخدمه الجيش الأوكراني بشكل خاص.
     
وأعلنت واشنطن مؤخراً عزمها على مساعدة استراليا في تطوير صناعة الصواريخ، من أجل تأمين إمدادات موثوق بها لقواتها المسلحة التي تراجع مخزونها بسبب الضغط الذي شكّلته الحرب في أوكرانيا على سلاسل التوريد.
     
وقال كونروي: "نحن نشتري هذه الأسلحة الآن لتعزيز قدراتنا بسرعة... لكنّنا ندرس أيضاً خيارات لتصنيع الصواريخ محلياً، فمن المهمّ ارساء قدرات سيادية للصناعة الدفاعية في أستراليا".
     
واختبر الجيش الأميركي خلال السنوات الماضية نماذج لصواريخ كروز فرط صوتية في مناطق نائية بجنوب أستراليا.

أخبار دولية

أستراليا

صاروخ

توماهوك

الولايات المتحدة

LBCI التالي
حرائق الغابات تستعر لليوم الثالث على التوالي في اليونان
مقتل إسرائيلية في إطلاق نار في جنوب الضفة الغربية المحتلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-29

الولايات المتحدة ستساعد أستراليا على تطوير صناعة الصواريخ

LBCI
أخبار دولية
2023-08-18

البيت الأبيض: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية لأعوام عدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-18

البيت الأبيض: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية لأعوام عدة

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-18

منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لكوفيد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:56

اليونيسف: أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدات إنسانية

LBCI
أخبار دولية
07:48

سفير روسيا لدى الدنمارك: تزويد كييف مقاتلات "إف-16" يشكّل "تصعيدًا" للنزاع

LBCI
أخبار دولية
07:16

زيلينسكي: روسيا ستخسر الحرب!

LBCI
أخبار دولية
06:08

حرائق الغابات تستعر لليوم الثالث على التوالي في اليونان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:17

ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟

LBCI
أخبار لبنان
07:27

وزارة الطاقة ردا على "معلومات غير دقيقة عن استيراد بواخر المازوت ": من لديه أي استفسار التوجه للجهة المسؤولة عن عدم فتح الاعتماد المستندي حتى تاريخه

LBCI
فنّ
05:38

رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-18

سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:12

حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار

LBCI
رياضة
14:08

اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ

LBCI
رياضة
13:56

اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

راحوا…وتركوا زبالتن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:56

"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:50

طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!

LBCI
منوعات
12:58

أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!

LBCI
أخبار لبنان
09:29

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس

LBCI
فنّ
11:38

بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!

LBCI
منوعات
12:32

حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:18

غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
حال الطقس
02:19

الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More