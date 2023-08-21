الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حرائق الغابات تستعر لليوم الثالث على التوالي في اليونان
أخبار دولية
2023-08-21 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حرائق الغابات تستعر لليوم الثالث على التوالي في اليونان
حرائق الغابات تستعر لليوم الثالث على التوالي في اليونان
تواصلت الحرائق في شمال شرق اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، فيما اندلع حريق آخر في شمال أتيكا.
ويكافح رجال الإطفاء النيران في أماكن متفرقة من المنطقة ساعين إلى منع وصولها إلى متنزّه داديا الذي تعرّض العام الماضي لأضرار جسيمة جرّاء حرائق غابات.
ويشارك في إخماد النيران 200 من عناصر الإطفاء على الأقلّ تدعمهم 17 قاذفة مياه ومتطوعون وشرطيون.
ونقل سبعة من عناصر الإطفاء وأحد المتطوعين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتمّ إخلاء نحو عشر بلدات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحضّت سلطات الحماية المدنية السكّان على البقاء في منازلهم بسبب الدخان.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة.
والإثنين، اندلع حريق غابات كبير آخر في جزيرة بيوتيا شمال أتيكا.
وأمرت السلطات بإخلاء السياح المتواجدين في شاطئ قريب. وتدخّل في الموقع حوالي 46 من عناصر الإطفاء تؤازرهم ثلاث طائرات.
وحذّرت سلطات الحماية المدنية الإثنين من خطر نشوب حريق "ضخم" في منطقة العاصمة أثينا ومناطق أخرى في جنوب اليونان.
ومن المتوقع أن تستمرّ في اليونان حتى الجمعة الأحوال الجوية الشديدة الحرارة والجافّة والتي تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
واندلع حريق في 18 تموز أجّجته رياح عاتية، وأتى خلال عشرة أيام على حوالى 17,770 هكتارًا في جنوب جزيرة رودس الواقعة في بحر إيجه (جنوب شرق). وقد تمّ إجلاء 20 ألف شخص، معظمهم من السياح.
وفي أواخر تمّوز، شهدت البلاد أكبر موجة حرّ بالنسبة لهذا الشهر من كل عام، تجاوزت الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفقًا لمرصد اثينا الوطني.
آخر الأخبار
أخبار دولية
حرائق
غابات
اليونان
التالي
زيلينسكي: روسيا ستخسر الحرب!
أستراليا ستشتري أكثر من 200 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-19
إخلاء ثماني قرى في شمال شرق اليونان بسبب حرائق غابات
أخبار دولية
2023-08-19
إخلاء ثماني قرى في شمال شرق اليونان بسبب حرائق غابات
0
أخبار دولية
14:51
اتساع الحرائق في شمال شرق اليونان
أخبار دولية
14:51
اتساع الحرائق في شمال شرق اليونان
0
أخبار دولية
2023-08-19
حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا
أخبار دولية
2023-08-19
حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا
0
أخبار دولية
2023-08-17
أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع تقدم حرائق الغابات
أخبار دولية
2023-08-17
أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع تقدم حرائق الغابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:56
اليونيسف: أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدات إنسانية
أخبار دولية
07:56
اليونيسف: أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدات إنسانية
0
أخبار دولية
07:48
سفير روسيا لدى الدنمارك: تزويد كييف مقاتلات "إف-16" يشكّل "تصعيدًا" للنزاع
أخبار دولية
07:48
سفير روسيا لدى الدنمارك: تزويد كييف مقاتلات "إف-16" يشكّل "تصعيدًا" للنزاع
0
أخبار دولية
07:16
زيلينسكي: روسيا ستخسر الحرب!
أخبار دولية
07:16
زيلينسكي: روسيا ستخسر الحرب!
0
أخبار دولية
05:32
أستراليا ستشتري أكثر من 200 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة
أخبار دولية
05:32
أستراليا ستشتري أكثر من 200 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:17
ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟
أمن وقضاء
05:17
ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟
0
أخبار لبنان
07:27
وزارة الطاقة ردا على "معلومات غير دقيقة عن استيراد بواخر المازوت ": من لديه أي استفسار التوجه للجهة المسؤولة عن عدم فتح الاعتماد المستندي حتى تاريخه
أخبار لبنان
07:27
وزارة الطاقة ردا على "معلومات غير دقيقة عن استيراد بواخر المازوت ": من لديه أي استفسار التوجه للجهة المسؤولة عن عدم فتح الاعتماد المستندي حتى تاريخه
0
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-18
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-18
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:12
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
رياضة
14:12
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
0
رياضة
14:08
اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
رياضة
14:08
اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
0
رياضة
13:56
اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
رياضة
13:56
اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
راحوا…وتركوا زبالتن!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
راحوا…وتركوا زبالتن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها
تقارير نشرة الاخبار
13:06
أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين
تقارير نشرة الاخبار
13:04
النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:56
"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)
فنّ
11:56
"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)
2
منوعات
15:50
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
منوعات
15:50
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
3
منوعات
12:58
أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!
منوعات
12:58
أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!
4
أخبار لبنان
09:29
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس
أخبار لبنان
09:29
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس
5
فنّ
11:38
بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!
فنّ
11:38
بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!
6
منوعات
12:32
حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)
منوعات
12:32
حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)
7
أمن وقضاء
10:18
غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
10:18
غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟
8
حال الطقس
02:19
الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
02:19
الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More