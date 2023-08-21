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زيلينسكي: روسيا ستخسر الحرب!
أخبار دولية
2023-08-21 | 07:16
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زيلينسكي: روسيا ستخسر الحرب!
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي خلال زيارة إلى كوبنهاغن الإثنين أنّه "واثق" من أنّ روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي: "اليوم نحن واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب... أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا".
وقوبل خطابه بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام أوكرانية.
أخبار دولية
زيلينكسي
روسيا
الحرب
أوكرانيا
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