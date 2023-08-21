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سفير روسيا لدى الدنمارك: تزويد كييف مقاتلات "إف-16" يشكّل "تصعيدًا" للنزاع

أخبار دولية
2023-08-21 | 07:48
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سفير روسيا لدى الدنمارك: تزويد كييف مقاتلات &quot;إف-16&quot; يشكّل &quot;تصعيدًا&quot; للنزاع
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سفير روسيا لدى الدنمارك: تزويد كييف مقاتلات "إف-16" يشكّل "تصعيدًا" للنزاع

حذّر السفير الروسي لدى الدنمارك الإثنين من أنّ قرار كوبنهاغن تزويد أوكرانيا مقاتلات "إف-16" الأميركية الصنع لمواجهة الغزو الروسي يشكّل "تصعيدًا" للنزاع.
     
والأحد، أعلنت الدنمارك وهولندا أنهما ستزوّدان كييف بمقاتلات "إف-16" لتعزيز قدراتها الجوية، فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد ضدّ القوات الروسية في الشرق.
     
وخلال زيارة أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد للدنمارك، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إنّ بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز "إف-16"، ستّ منها بحلول نهاية هذا العام وثمانٍ العام المقبل وخمس في العام 2025.

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